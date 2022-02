vor 1 Stunde Thomas Riedel Karlsruhe Karlsruhes kleinste Schienenbaustelle: Die Schlossgartenbahn bekommt neue Gleise

In Karlsruhe wird weiter fleißig an Schienengleisen gearbeitet - diese gehören zwar nicht zur frisch eingeweihten Kombilösung in der Innenstadt, dafür aber einer nicht minder bekannten Attraktion der Fächerstadt: Die beliebte Schlossgartenbahn bekommt ein neues Gleisbett.