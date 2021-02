vor 2 Stunden Karlsruhe Karlsruher Stadtwerke prüfen Chlor-Desinfektionsanlagen am 1. März

In einer Pressemitteilung geben die Stadtwerke Karlsruhe bekannt, dass am Montag, den 1. März 2021, Wartungsarbeiten an diversen Chlor-Desinfektionsanlagen vorgenommen werden. Darum kann an diesem Tag das Trinkwasser zwar etwas nach Chlor riechen, ist aber weiterhin bedenkenlos trinkbar.