In einer Pressemitteilung warnt das Polizeipräsidium Karlsruhe vor Anrufen, die aktuell von angeblichen Bankmitarbeitern durchgeführt werden. Hierbei teilt ein angeblicher Bankmitarbeiter am Telefon mit, dass bei der Auswertung des Kontoauszugs verdächtige Transaktionen bemerkt worden seien. Danach sollen die Angerufenen ihr Vermögen vor Verlusten schützen, indem sie Geldbeträge auf "Sicherheitskonten" überweisen. Mindestens 25 dieser ominösen Anrufe sind bereits innerhalb einer Woche im Stadt- und Landkreis Karlsruhe registriert worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro.

"Hierbei teilte ein angeblicher Bankmitarbeiter am Telefon mit, dass bei der Auswertung des Kontoauszugs verdächtige Transaktionen bemerkt worden seien. Um das Vertrauen der Anrufer zu stärken, zeigen die Täter mit Hilfe spezieller Technik auf dem Telefondisplay die Rufnummer der betreffenden Hausbank an", so die Polizei.

Anschließend werden die potentiellen Opfer dazu aufgefordert, Geldbeträge in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro auf unterschiedliche, sogenannte Sicherheitskonten zu überweisen, um das Vermögen vor Verlust zu schützen.

Außerdem stellen die vorgegaukelten Bankbediensteten häufig gezielt Fragen zu Bankkarten und Bankverbindungen.

Nach Angaben der Polizei seien schon zwei Fälle gemeldet worden, bei denen die jeweils angerufenen Personen Beträge auf unterschiedliche innerdeutsche Konten überwiesen haben. "Die Gelder werden dann in der Regel über angeheuerte Finanzagenten gleich ins Ausland überwiesen und sind dann unwiederbringlich weg", so die Polizei weiter.

Bislang belaufe sich der Gesamtschaden auf etwa 32.000 Euro.

Beachten Sie deshalb folgende Hinweise: