vor 2 Stunden Karlsruhe Karlsruher Polizei verhaftet Randalierer: Mann wirft einen E-Scooter auf ein Autodach

Ein betrunkener Randalierer warf am frühen Montagmorgen einen abgestellten E- Scooter auf ein geparktes Auto, so eine Pressemitteilung der Polizei. Diese wurde stark beschädigt. Der Betrunkene musste anschließend in Gewahrsam genommen werden