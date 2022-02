vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Polizei bittet um Mithilfe: Dieb entwendet Werkzeuge mit vierstelligem Wert

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Montag diverse Werkzeuge aus einem weißen VW Transporter auf einem Park and Ride Parkplatz im Bereich der Kriegsstraße in Karlsruhe.