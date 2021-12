Die Entscheidung des Gemeinderats ist gefallen: Ab 2022 werden die Gebühren für Bewohnerparkausweise erhöht - und zwar um das Sechsfache. Welche Veränderungen noch mit diesem Beschluss kommen und welche Möglichkeiten für diejenigen bestehen, die ihren Ausweis zurückgeben möchten, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Nachdem der Karlsruher Gemeinderat eine Kostenerhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise von 30 auf 180 Euro pro Jahr beschlossen hat, gehe es nun an die Umsetzung. Das berichtet die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Das erste Fälligkeitsdatum der Gebühren für Besitzer der Ausweise sei dabei auf den 1. März 2022 festgesetzt.

Wer seinen Bewohnerparkausweis nicht weiter nutzen möchte, habe auch die Möglichkeit, ihn bis zu diesem Datum kostenfrei zurück an das Ordnungs- und Bürgeramt zu senden. Damit die Rückgabe rechtzeitig bearbeitet werden kann, bitte die Stadt aber darum, den Ausweis bereits bis zum 15. Februar zurückzuschicken. Rückerstattungen seien dabei erst bei Pässen möglich, die bereits über ein Jahr genutzt wurden.

Auch die Gültigkeitsdauer habe sich durch den Beschluss des Gemeinderates geändert. Statt dass sie wie bisher nur innerhalb des Kalenderjahres gültig sind, in dem sie erworben wurden, seien sie nun vom Kauf an ein ganzes Jahr gültig. Wer am 10. März 2022 einen Bewohnerparkausweis erwirbt, habe also bis zum 9. März 2023 das Recht auf einen Anwohnerparkplatz.