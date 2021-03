Am 14. März ist Landtagswahl in der Fächerstadt. Dann dürfen die Bürger entscheiden, wer für die kommenden fünf Jahre nach Stuttgart darf. ka-news.de hat deshalb für euch alle Infos und Motivationsgründe der 23 Kandidaten gesammelt und wird täglich, um 10 und 14 Uhr, jeweils zwei von ihnen vorstellen. Heute: Rahsan Dogan und Katrin Schütz von der CDU.

Mit 42 Sitzplätzen liegt die CDU im Landtag von Baden-Württemberg aktuell auf Platz zwei, was 27 Prozent des Landtags ausmacht. Karlsruher sind momentan nicht dabei, wobei Katrin Schütz bereits in den Jahren 2006 bis 2016 Erfahrungen als Abgeordnete in Stuttgart sammeln konnte.

Für ihre CDU-Kollegin Rahsan Dogan wäre es der erste Einzug in den Landtag.

Rahsan Dogan

Name, Vorname : Dogan, Dr. Rahsan

: Dogan, Dr. Rahsan Alter : 45

: 45 Geburtsort : Karlsruhe

: Karlsruhe Wohnort (Stadtteil) : Hagsfeld

: Hagsfeld Familienstand : ledig

: ledig Kinder : --

: -- Erlernter Beruf : Volljuristin

: Volljuristin Aktuelle Tätigkeit : Rechtsanwältin

: Rechtsanwältin Im Landtag seit : --

: -- In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Als Landtagsabgeordnete will ich Verbesserungen für meine Heimatstadt erreichen, insbesondere, dass sich das Land künftig bei der Förderung Karlsruher Institutionen spürbarer einbringt und wir aus Karlsruhe heraus die Landespolitik wieder aktiv mitgestalten.

Katrin Schütz