Karlsruhe Karlsruher Landrat hilfsbereit, aber besorgt: Flüchtlingshilfe soll ab Juni von Kommunen bezahlt werden

Karlsruher Landrat hilfsbereit, aber besorgt: Flüchtlingshilfe soll ab Juni von Kommunen bezahlt werden

Nach zwei Monaten, die der Krieg in der Ukraine nun andauert, betont der Landkreis Karlsruhe weiterhin seine Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtenden, die nach Karlsruhe kommen. Da die monatliche Ankunftszahl in Karlsruhe derzeit aber dreimal so hoch ist wie das Maximum 2016, sehe der Landkreis die Notwendigkeit, die Kapazitäten für die Erstaufnahme zu erweitern. Sorgen bereite dem Landrat dabei, dass die Flüchtlingsbetreuung bald von den Kommunen bezahlt wird.