Am vergangenen Samstag wurde ein 27-Jähriger am Epplesee in Rheinstetten um Bargeld und Sonnebrille gebracht. Die Karlsruher Kripo hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Der Ausflug eines Männertrios endete am vergangenen Samstag in einer Schlägerei mit anschließendem Raub (ka-news.de berichtete). Nun sind weitere Details bekannt. Die Männer fuhren gemeinsam in einer Mercedes A-Klasse mit Pforzheimer Kennzeichen an den Baggersee, den sie am Gewerbering in Mörsch abstellten.

"Ausgehend von Streitigkeiten kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schließlich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 30-jähriger Mann verletzt wurde", lautet der Polizeibericht, "der 27 Jahre alte Tatverdächtige warf zunächst Gegenstände nach dem Geschädigten und schlug dann mit Fäusten zu bis dieser am Boden lag. Dann durchsuchte er den Rucksack des am Boden Liegenden und entnahm daraus eine Sonnenbrille im Wert von über hundert Euro und Bargeld aus einer Geldbörse. Auch danach schlug und trat er den Geschädigten bis er sich letztlich zu Fuß davonmachte. Der dritte Mann in der Gruppe, ein 39-Jähriger, war offenbar nicht in die Auseinandersetzung verwickelt."

Zeugen gesucht!

Der Tatverdächtige konnte in Engelsbrand ausfindig gemacht werden. Die Sachbearbeitung hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen. Da die Beamten davon ausgehen, dass die Anfahrt der Männergruppe und die Tat von weiteren Badegästen oder Passanten wahrgenommen wurden, wird nach weiteren Zeugen gesucht.

Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kripo Karlsruhe unter Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.