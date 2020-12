vor 3 Stunden Karlsruhe Karlsruher Klinikum: Cluster-System soll zweites "Bergamo" verhindern

In der aktuellen Corona-Pandemie ist ein Cluster lebensrettend, das dafür sorgt, schwer erkrankte Patienten über die Kliniken zu verteilen, wenn einzelne Krankenhäuser keine Kapazitäten mehr in ihren Intensivstationen haben. Aus diesem Grund klären der Leiter des Klinik-Clusters von Baden-Württemberg, Franz Kehl, und der medizinische Geschäftsführer vom Städtischen Klinikum, Michael Geißler, per Video-Interview über die aktuelle Situation im Städtischen Klinikum auf. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe hervor.