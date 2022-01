vor 4 Stunden Karlsruhe Karlsruher Hauptzollamt fischt vermeintliche Schusswaffe aus dem Rhein

Laut einer Pressemitteilung des Karlsruher Hauptzollamts wurde in der vergangenen Woche eine Schreckschusswaffe im Rhein gefunden und geborgen. Demnach waren einige Beamte im Rahmen einer Streifenfahrt entlang des Rheins unterwegs und wurden dort von einem aufmerksamen Bürger angesprochen, der eine vermeintliche Schusswaffe in einem Seitenkanal des Rheins entdeckt hatte. Mithilfe eines Magneten konnte die Waffe geborgen und an den zuständigen Polizeiposten übermittelt werden.