vor 4 Stunden Karlsruhe Karlsruher Fahnder greifen europaweit gesuchte Taschendiebin auf

Am Montag, den 09. November, griffen Polizeibeamte per Zufall eine europaweit gesuchte Diebin am Karlsruher Hauptbahnhof auf. Die 41-Jährige war in Italien ihre Freiheitsstrafe nicht angetreten und seitdem flüchtig. Die Frau soll im Verlauf des heutigen Tages dem Richter vorgeführt werden.