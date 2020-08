vor 4 Stunden Karlsruhe Karlsruhe will Geflüchtete aus griechischen Lagern aufnehmen

Baden-Württemberg will in den kommenden Wochen 50 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Das sei ein "richtiger Schritt, das Leiden zu beenden", so Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup in einem gemeinsamen Schreiben mit Kollegen aus Freiburg und Rottenburg am Neckar an Ministerpräsident Winfried Kretschmann.