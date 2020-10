Keine Lust mehr aus dem Fenster zu schauen oder an den immer gleichen Ecken des eigenen Quartiers satt gesehen? In der Sonntags-Reihe "Karlsruhe von oben" bieten wir neue Ausblicke auf die Stadtteile der Fächerstadt. Heute: Der ländlich ruhige, aber trotzdem zentrumsnahe Stadtteil Rintheim

Durch seine zentrale Lage in Karlsruhes Osten ist Rintheim ein beliebter Wohnort, der heute eine Einwohnerzahl von über 6.100 Menschen aufweist. Viele Grünflächen im Stadtteil vermitteln ein ruhiges, ländliches Bild.

Trotzdem nah am Karlsruher Zentrum gelegen, liegt Rintheim eingeschlossen von der Oststadt, Durlach und Hagsfeld. Alt- und Neu-Rintheim sowie das Rintheimer Feld gehören zum Viertel.

Rintheims sandige Umgebung war früher bei Hasen sehr beliebt

Rintheim war früher eine selbstständige Gemeinde, die 1110 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Erst seit 1907 gehört diese zu Karlsruhe.

In Alt-Rintheim liegt der historischen Ortskern, im Rintheimer Feld das Projekt "Soziale Stadt", wo ein betreutes Wohnen möglich ist. Im Wohn-Café können Kontakte geknüpft werden. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen oder nachbarschaftliche Hilfen organisiert.

Der Rintheimer Technologiepark war 2004 Schauplatz einer Tatortfolge

Erzählungen überliefern, dass Rintheims Umgebung früher einer Sandwüste glich, in der sich zahlreiche Hasen ansiedelten. So wurde für die Stadtteilbewohner der Spitzname Sandhasen geboren, den auch der 1. Rintheimer Carneval Club (RCC) besitzt.

Heute dürfte die Zahl der Hasen deutlich gesunken sein, denn in den 1950er- und 1970er-Jahren wich das Ackerland vielen Hochhäusern.

Im Rintheimer Technologiepark siedelten sich ab 1996 viele IT-Firmen an. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 2004 war das Gelände sogar Schauplatz in einer Tatortfolge namens "Abgezockt" mit Ulrike Folkerts als Ermittlerin Lena Odenthal.

Einrichten kann man sich durch den ortsansässigen Mann Mobilia. Seit diesem Jahr hat auch eine IKEA-Niederlassung eröffnet.

Am ehemaligen Rintheimer Bahnhof können Gäste im Restaurant Deurer's Hühnerhalt, das hauptsächlich Grillhähnchen serviert, an Tischen in alten Bahnwaggons speisen.

Die Rintheimer Falknerei kümmert sich um verletzte Greifvögel

Der Stadtteil hat zwei Sportvereine, der TSV Rintheim 1896 e. V. mit 800 Mitgliedern und den fünf Abteilungen Turnen, Handball, Tennis, Faustball sowie Fitness- und Gesundheitssport. Ebenso der Karlsruher SV mit den Abteilungen Tennis, Rugby, Gymnastik und Fußball.

An der Rintheimer Hauptstraße hat die Falknerei Karlsruhe ihren Sitz. Dort können verletzte Greifvögel abgegeben werden, aber auch besondere Abenteuer mit diesen erlebt werden. Beispielsweise einen Tag als Falkner, einen Eulenabend oder Führungen für Kindergärten, Schulen oder Kindergeburtstage.

Eine Karlsruher Corona-Ambulanz befindet sich in Rintheim

Natur-Erlebnis bietet in Rintheim das Landschaftsschutzgebiet Elfmorgenbruch. Hier lässt es sich entspannt Joggen oder Radfahren.

Für Unterhaltung im Stadtteil gibt es das Kulturwerk. Organisiert werden zweimal jährlich Abendveranstaltungen mit verschiedenen Künstlern unterschiedlicher Genres oder Vorträge im Freitagscafe zu Themen unserer Zeit.

So beschaulich und gemächlich der Stadtteil auch wirkt, er ist für alles gerüstet. In Rintheim befindet sich eine der Karlsruher Coronaambulanzen.

Mehr Bilder in der Galerie: