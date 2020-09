vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruhe: Mann randaliert mit Pistole in Treppenhaus

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 30-jähriger Mann am Dienstagabend in Karlsruhe ausgelöst, weil er in einem Mehrfamilienhaus randalierte und dabei eine Gasdruckpistole in der Hand hielt.