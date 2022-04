Karlsruhe Karlsruhe: Kulturlandschaft, Technologieregion und Residenz des Rechts - die Fächerstadt im Überblick

Sitz der höchsten deutschen Gerichte, am Rhein gelegen, in der Nähe zum Elsass und die drittgrößte Stadt von Baden-Württemberg. Karlsruhe hat einiges zu bieten.

Wegen ihrer vielen Sehenswürdigkeiten, ihres schönen Wetters und ihrer Nähe zum Schwarzwald und zum Elsass ist die junge Stadt Karlsruhe sehr beliebt.

1715 wird Karlsruhe vom Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach als barocke Residenzstadt gegründet

Im 19. Jahrhundert prägen Friedrich Weinbrenners klassizistische Bauten das Erscheinungsbild der Stadt

Karlsruhes Universität, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zählt seit 2019 wieder zu den “Exzellenzuniversitäten“ in Deutschland

Der KSC, Karlsruhes Fußballmannschaft, spielt in der Zweiten Bundesliga

Karlsruhe ist “Residenz des Rechts“

Mit etwas mehr als 300.000 Einwohnern ist die Stadt nicht nur Verwaltungssitz des Landkreises Karlsruhe und Oberzentrum für die Region Mittlerer Oberrhein, sondern auch Residenz der beiden höchsten deutschen Gerichte. Seit 1950 ist Karlsruhe Sitz des Bundesgerichtshofs und seit 1951 des Bundesverfassungsgerichts, weshalb die Stadt auch “Residenz des Rechts“ genannt wird. Der Landkreis Karlsruhe umfasst 32 Städten und Gemeinden.

Wer hat Karlsruhe gegründet?

Nachdem französische Truppen die Residenz der badischen Markgrafen in Durlach während des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1689 zerstören, plant Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, ein Jagdhaus im Hardtwald zu errichten. Der Markgraf regiert die Markgrafschaft Baden-Durlach von 1709 bis 1738. Ein sehr vernünftiger Herrscher, saniert er die Staatsfinanzen und schafft eine zuverlässige Verwaltung.

So legt er die Grundlagen für die von seinem Enkel Karl Friedrich ausgeübte Reformpolitik fest. Karl Friedrich ist mit Markgräfin Karoline Luise verheiratet, deren Kunst- und Natursammlungen die Basis für die Staatliche Kunsthalle und das Naturkundemuseum in Karlsruhe bilden.

Warum heißt Karlsruhe “Fächerstadt“?

Der Legende nach schläft Karl Wilhelm im Wald ein und träumt von einem Schloss, von welchem aus 32 Radialen – wie Fächerstrahlen – in alle Richtungen führen. Am 17. Juni 1715 legt der Markgraf, der das Konzept der Schlossanlage persönlich entworfen hat, den Grundstein des Schlossturms. Jetzt entsteht eine ganze Stadt. Es beginnt mit den Bauhütten der Handwerker, die am Schlossbau beschäftigt sind, aber danach fängt die kleine Siedlung an, sich auszubreiten und bald bilden die neun nach Süden ausgerichteten Alleen das Stadtgebiet. Bis 1719 gibt es 125 Häuser mit zirka 500 Bewohnern.

Wo liegt Karlsruhe genau?

Karlsruhe liegt rechtsrheinisch und umfasst ein Gebiet, das sich vom südlichen Kraichgau bis zum Nordschwarzwald erstreckt. Die westliche Stadtgrenze wird vom Rhein, der Grenze zu Rheinland-Pfalz, gebildet. Die kleinen Rheinnebenflüsse Alb und Pfinz durchfließen die Stadt. Beim Ölhafen am Rhein liegt der tiefste Punkt des Stadtgebiets auf 100 Meter über Meeresspiegel während im Stadtteil Grünwettersbach der höchste Punkt auf 323,2 Meter über Meeresspiegel liegt. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 173,46 Quadratkilometer.

Wie ist das Wetter in Karlsruhe?

Karlsruhe ist eine der wärmsten Städte Deutschlands und gehört auch zu den Städten mit den meisten Sonnenstunden. Allerdings ist das Wetter in Karlsruhe häufig schwül, da die Stadt in der Rheinebene liegt, die durch den Rheinfluss eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat.

Wer regiert Karlsruhe?

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürgerschaft und hat die Funktion eines Parlaments. Er erlässt aber keine Gesetze – dafür ist die Verfassung und der Gesetzgeber zuständig. Der Gemeinderat ist lediglich ein Verwaltungsorgan und besteht aus dem Oberbürgermeister und derzeit 48 ehrenamtlichen Stadträte, die auf die Dauer von fünf Jahren gewählt werden.

Im Jahr 2019 wurden zum ersten Mal die Grünen mit 15 Sitzen die stärkste Kraft im Karlsruher Gemeinderat. Die CDU gewann dabei neun Sitze, die SPD sieben, die FDP vier, die Linke und die AfD jeweils drei Sitze, die KAL, die Partei und die Freien Wähler jeweils zwei Sitze. Die Partei für Karlsruhe gewann einen Sitz.

Welche Stadtteile hat Karlsruhe?

Karlsruhe hat 27 Stadtteile. Viele davon kamen durch Eingemeindungen zu Karlsruhe und sind älter als die Fächerstadt selbst. Abgesehen von den städtischen Teilen, die durch den Fächergrundriss geprägt ist, hat jeder Stadtteil seine eigene Geschichte.

Welche berühmten Leute kommen aus Karlsruhe?

Karlsruhe ist Heimat vieler berühmten Persönlichkeiten gewesen. Neben den Architekten Friedrich Weinbrenner und Hermann Billing kommt auch der Erfinder des Automobils, Carl Benz, aus Karlsruhe-Mühlburg. Ebenfalls wächst der Erfinder der Spanplatte Max Himmelheber in der Karlsruhe-Weststadt auf. Politiker und Anwälte aus der Fächerstadt wie Ludwig Marum und Reinhold Frank verlieren ihr Leben in den 1930er und 1940er Jahren als Gegner des NS-Regimes.

Die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Anna Ettlinger wohnt fast 100 Jahre in der Kernstadt. Und der Erfinder des Giftgases Fritz Haber und seine Frau Clara Immerwahr, die sich nach seiner tödlichen Erfindung umbringt, wohnen am Anfang des 20. Jahrhunderts in einem von Herrmann Billing gebauten Jugendstilhaus in der Baischstraße.

Zu den aktuell berühmtesten, noch lebenden Karlsruhern zählen unter anderem Oliver Kahn und Pietro Lombardi.

Architektur in Karlsruhe

Die Baustile in Karlsruhe reichen vom Klassizismus bis Jugendstil und Gründerzeitarchitektur hin zum avantgardistischen Bauhaus, zur Nachkriegsarchitektur und schließlich zu zeitgenössischen Bauwerken. Im 18. und im frühen 19. Jahrhundert prägt der Architekt Friedrich Weinbrenner das Bild von Karlsruhe mit Bauten wie dem Markgräflichen Palais, dem Rathaus und der Münze.

Architekten wie Hermann Billing und Karl Moser machen Karlsruhe am Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Zentrum des Jugendstils in Süddeutschland. Bauhausgründer Walter Gropius gewinnt 1928 einen Bauwettbewerb zum Bauen von Wohnungen für Familien aus mittleren und unteren Einkommensschichten in Dammerstock. Die ersten 228 Wohnungen werden 1929 eingeweiht.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Karlsruhe?

In und um Karlsruhe herum gibt es viel zu sehen und zu entdecken.

Das Karlsruher Schloss mit dem Badischen Landesmuseum

Die Staatliche Kunsthalle

Das Staatliche Museum für Naturkunde

Sie bieten alle kulturelle Highlights, während der Botanische Garten, die Günther Klotz Anlage und der Schlosspark beispielsweise als grüne Oasen mitten in Karlsruhe zu finden sind. Insgesamt bieten 135 Kultureinrichtungen ein Programm für jeden Geschmack – von den modernsten technologischen Veranstaltungen des ZKM bis zum eindrucksvollen Opernabend im Badischen Staatstheater.

Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien ist der Zoologische Stadtgarten in Karlsruhe , wo man auch eine kleine Gondoletta-Bootsfahrt auf den Stadtgartenseen genießen kann. Eine Wanderung im Schwarzwald, einen Ausflug ins Elsass oder eine Radtour entlang des Rheins – die Region Karlsruhe bietet einfach ganz spezielle und vielfältige Aktivitäten.

Welche Festivals und Ereignisse gibt es in Karlsruhe?

Neben dem Stadtfest im Herbst findet in Karlsruhe jährlich "das Fest", eines der größten Musikfeste in Deutschland, in der Günther-Klotz-Anlage statt. Auch die Karlsruher Schlosslichtspiele bieten seit 2015 ein künstlerisches Highlight auf der barocken Fassade des Karlsruher Schlosses. Das Altstadtfest in Durlach ist bei den Karlsruhern ebenso sehr beliebt.

Weitere bekannte Veranstaltungen in Karlsruhe sind: