Für Forschungsvorhaben in Karlsruhe, Tübingen und Heidelberg erhalten fünf Wissenschaftler die mit bis zu fünf Millionen Euro dotierten Alexander-von-Humboldt-Professuren. Das teilte die Humboldt-Stiftung am Montag mit. Überreicht werden die Auszeichnungen von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und dem Präsidenten der Humboldt-Stiftung, Hans-Christian Pape, am 12. Mai in Berlin.