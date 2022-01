vor 4 Stunden Karlsruhe Karlsruhe-Grünwinkel: Bewaffneter Täter überfällt Wettbüro

Ein noch unbekannter Täter hat unter Vorhalt einer Schusswaffe am Sonntagabend ein in der Herrmann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel gelegenes Wettbüro überfallen und Bargeld erbeutet.