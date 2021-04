Aufmerksamen Karlsruhern ist es bestimmt schon aufgefallen. In der Fächerstadt blüht es kräftig. Die Farbenpracht ist das Ergebnis von fast 90.000 Tulpen die das Gartenbauamt im vergangenen Herbst pflanzte. Doch auch viele andere Blumen bringen verschiedene zentrale Plätze der Stadt zum leuchten und bis Sommer sollen noch viele weitere Blumen folgen.

"Nach dem kühlen Start in den April blühen nun mit länger werdenden Tagen überall in der Stadt die Tulpen auf. Insgesamt haben die Gärtnerinnen und Gärtner des städtischen Gartenbauamts (GBA) im vergangenen Herbst fast 90.000 Tulpen in den Grünanlagen gepflanzt. Dazu kommen noch die letzten Narzissen und Hyazinthen, die aufgrund der kühlen Nachttemperaturen in diesem Frühjahr besonders lange durchhalten", verkündet die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Vergissmeinnicht, Narzissen und mehr

Der Kolpingplatz präsentiere sich beispielweise in kühlen Blau- sowie warmen Gelb- und Orangetönen, "ein Komplementärkontrast, der schon von weitem die Blicke auf sich zieht. Etwas romantischer und ruhiger geht es im Kaffeegarten in der Südweststadt vor dem Konzerthaus zu. Dort mischen sich weiße Vergissmeinnicht unter rosa bis purpurfarbene Hornveilchen und darüber schweben Tulpen und Narzissen im selben Farbklang. Wer derzeit die Ettlinger Straße entlang fährt, den empfängt ein bunter Blütenreigen aus schwefelgelben Narzissen mit fast rotschwarzen persischen Kaiserkronen zusammen mit Goldlack in Hellgelb, Lila und Pink", erklärt die Stadt weiter.

Auch auf der eigentlichen Heimat des Karlsruher Weihnachtsmarktes - dem Friedrichsplatz - blüht es. Lilafarbenen Stiefmütterchen im Wechsel mit isländischem Mohn in Gelb, Orange und Weiß zieren den Platz vor dem Naturkundemuseum.

"Blumenführungen" fallen aus

Doch neben den blühenden Pflanzen gibt es für Blumenliebhaber auch schlechte Nachrichten. Denn die alljährliche Führung zu den Frühjahrsblühern im Stadtgarten wie auch der Wiesenspaziergang im Mai müssen aufgrund der Coronapandemie erneut abgesagt werden. Ob in den kommenden Monate Rundgänge zu den Themen Stauden, Sommerblumen, Rosen, Bäume und dem Japangarten stattfinden stattfinden können, bleibe abzuwarten.

"Falls doch, werden Termine und Uhrzeiten im Internet und in der Tagespresse rechtzeitig angekündigt. Noch bis Anfang Mai währt das bunte Treiben, danach dürfen die Sommerblumen in die Erde, die bereits in den Gewächshäusern der Gärtnerei darauf warten, mit dem Wachsen loszulegen. Rund drei Wochen braucht das Gartenbauamt, um die insgesamt 215.000 Sommerblumen zu pflanzen, welche dann ab Anfang Juli vollends zur Geltung kommen", so die Stadt abschließend.