Stuttgart Karlsruhe betroffen: Erhöhte Wiesen- und Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg

Eine erhöhte Wiesen- und Waldbrandgefahr herrscht derzeit in weiten Teilen Baden-Württembergs. Grund dafür ist der Sonnenschein und Wind der letzten Tage und Wochen. "Der vereinzelt gefallene Regen hat kaum zur Entspannung beigetragen", sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Mittwoch in Stuttgart. Der CDU-Politiker forderte Waldbesucher dazu auf, umsichtig zu sein.