Karlsruhe hat bei einer Untersuchung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Vergleich ähnlich großer Städte top abgeschnitten. Allerdings werden die Städte je nach Einwohnereinzahl bewertet. Damit liegt Karlsruhe unter den Städten mit 200.000 bis 500.000 Einwohnern auf dem ersten Platz. Freiburg hat es in der Kategorie auf den dritten Platz geschafft. Allerdings lagen die Durchschnittsnoten allesamt im Dreier-Bereich, wie aus Daten des ADFC vom Dienstag hervorgeht.

Der Fahrradclub hat für den bundesweiten Städtevergleich 27 Aspekte bei Radfahrern abgefragt - etwa die Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer, öffentliche Fahrräder oder das Sicherheitsgefühl.

Karlsruhe etwa erreichte mit jeweils 1,9 die beste Teilnote bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums und in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen. Bloß eine 4,2 gab es hingegen in puncto Fahrraddiebstahl. Insgesamt kommt Karlsruhe auf eine Gesamtbewertung von 3,1.

Mehr Radfahren durch Corona

Doch wie so oft liegen Freud und Leid dicht beieinander: So taucht Pforzheim mit einer Durchschnittsnote von 4,6 unter den fünf am schlechtesten bewerteten Großstädten auf. Stuttgart wiederum als einzige Kommune aus Baden-Württemberg in der Kategorie über eine halbe Million Einwohner landet dort mit einer 4,2 nur auf Rang 11.

Gerade in Corona-Zeiten sei die Bedeutung des Rads aber gestiegen.

Die Sieger im Überblick