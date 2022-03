Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am Dienstagmittag auf der Bundesautobahn 5, Höhe Kronau. Glücklicherweise blieben alle sieben Unfallbeteiligte dabei unverletzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt.

Eine 57 Jahre alte Frau fuhr gegen 12:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A5 in Richtung Norden, so eine Pressemitteilung der Polizei. In Höhe der Ausfahrt Kronau musste sie ihr Fahrzeug aufgrund einer Staubildung bis zum Stillstand abbremsen. Eine 64-Jahre alte Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 57-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Pkw der 57-Jährigen mit einer Betonleitwand und kam anschließend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die 64-jährige Fahrerin hingegen kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Lkw.

Eine Karambolage auf der A5

Der hinter der 64-Jährigen fahrender 59-Jähriger erkannte die Situation noch rechtzeitig und konnte seine Geschwindigkeit verringern. Der hinter ihm fahrende 34-Jährige versuchte ebenfalls eine Kollision mit dem vorausfahrenden BMW zu verhindern, lenkte sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte in der Folge mit einem weiteren Lastkraftwagen. Durch die Kollision wird das Auto des 34-Jährigen in die Betonleitwand abgewiesen und kollidierte letztendlich mit dem bereits stehenden Auto.

Durch das Ausmaß des Unfalls musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten alle drei Fahrstreifen in Richtung Norden gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern entstand.