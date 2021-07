Bei Bauarbeiten auf der Karlsruher Südtangente ist nun bei Sondierungsarbeiten ein verdächtiger Fund gemacht worden: Kampfmittel könnten sich im Boden befinden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, bestehe jedoch keine akute Gefahr: Bis zu einer Entschärfung würde es dann noch mehrere Monate dauern.

"Aktuell geht von diesem Verdachtspunkt keine besondere Gefahr aus, so dass kein Zeitdruck besteht", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung. "Die besondere Herausforderung bei diesem Verdachtsfall besteht vielmehr hinsichtlich seiner Lage."

Südtangente und Hauptbahnhof betroffen

Der Grund: "Die Südtangente ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Karlsruhe." Um die Auswirkungen einer möglicherweise notwendigen Entschärfung auf das Verkehrsgeschehen und damit die Bevölkerung möglichst gering zu halten, sei eine "umfassende Planung" erforderlich, die neben dem aktuellen Baugeschehen im Bereich der Südtangente auch die Verkehrssituation in der Stadt insgesamt und die Verkehrsbelastungen durch die anstehende Reisezeit berücksichtigen müsse, schreibt die Stadt.

Diese umfassende Planung sei auch notwendig, da bei einem tatsächlichen Blindgängerfund "in Abhängigkeit von dessen Größe Teilbereiche des Hauptbahnhofes sowie bewohnte Gebiete von Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen betroffen sein könnten".

Entschärfung frühestens im September

Nach einer am Dienstag, 13. Juli, stattgefundenen Lagebesprechung zwischen den Verantwortlichen gehe man derzeit davon aus, dass eine Aufgrabung der Verdachtsstelle und gegebenenfalls eine darauffolgende Entschärfungsmaßnahme frühestens an einem Wochenende im September erfolgen sollen, heißt es in der Meldung weiter.

"Die zuständigen Fachbehörden werden in den kommenden Wochen die erforderlichen Abstimmungsgespräche führen, um das weitere Vorgehen und die entsprechende Terminplanung zu koordinieren. Sobald die Terminierung der entsprechenden Maßnahmen festgelegt ist, wird die Öffentlichkeit wieder informiert."