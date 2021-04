Das Wasser aus Karlsruher Hähnen ist ein kalkhaltiges. Dies bringt zwar gewisse Vorteile, lässt einen beim jährlichen Frühjahrsputz aber regelmäßig verzweifeln. Grund: der hohe Kalkgehalt und die dadurch entstehenden Rückstände. Den Stadträten von Die Linke reicht es - sie wollen weicheres Wasser in Karlsruhe und bringen das Thema in den Gemeinderat. Die Stadt hält von dieser Idee derweil recht wenig.

Verstopfte Duschköpfe, ein weißer Schleier im Wasserkocher und Wasserflecken auf Badarmaturen oder Tassen. Das Problem ist oft dasselbe: Kalk. Das Karlsruher Trinkwasser muss immer wieder mit dem Ruf kämpfen, besonders kalkhaltig - oder wie man im Volksmund sagt, hart - zu sein.

Die Linke will weicheres Wasser

Die Karlsruher Gemeinderatsfraktionen von Die Linke und FDP wollen diesem Mythos nun genauer nachgehen und bringen das Thema "Enthärtung des Karlsruher Trinkwassers" in Form eines Antrags (Die Linke) beziehungsweise einer Anfrage (FDP) mit in die kommende Gemeinderatssitzung am Dienstag, 20. April.

"Insbesondere die von Bürgern häufig geschilderte Problematik des stark kalkhaltigen Trinkwassers in Karlsruhe muss mithilfe einer tiefer gehenden fachlichen Analyse angegangen werden", begründet Die Linke ihren Antrag und möchte unter anderem erreichen, das die Karlsruher Stadtwerk eine Umfrage zum Thema in der Karlsruher Bevölkerung durchführen.

So soll in Erfahrung gebracht werden, ob in der Fächerstadt der Wunsch nach einer zentralen Enthärtung des Trinkwassers besteht. Diese hätte zahlreiche Vorteile, wie die Fraktion in ihrem Antrag weiter ausführt.

Gute Erfahrungen in Nachbargemeinden

So wurde in Nachbargemeinden - die bereits eine zentrale Enthärtung durchführen - unter anderem eine "Reduktion der Anzahl und Intensität von Entkalkungen von Geräten, Duschkabinen und Armaturen festgestellt."

Und aufgrund von weniger "Kisten schleppen, konnten auch positive gesundheitliche Aspekte sowie eine Steigerung der Lebensqualität festgestellt werden. Nachweislich wurde auch die Menge an Nitrat und an anderen Schad- und Fremdstoffen durch die Enthärtung vermindert", erklärt die Fraktion.

Im Antrag, heißt es weiter: "Die Verbraucher sparten nachweislich monetäre Kosten, Industrie und Gewerbe, die auf eine öffentliche Wasserversorgung angewiesen sind, konnten von einer zentralen

Enthärtung wirtschaftlich profitieren und in der Gesamtbetrachtung konnten auch Zielsetzungen in der

Umwelt- und Klimapolitik mittel- und langfristig besser verwirklicht werden."

Argumente des großen Aufwands, zu hoher Kosten und ökologisch sowie ernährungsphysiologisch angeführter Zweifel an der Erbauung, am Betrieb und an den Folgen einer kommunalen Enthärtungsanlage sollten auch von einer Perspektive der Nachhaltigkeit und des langfristigen Nutzens für Mensch und Umwelt betrachtet werden, meint Die Linke.

Was sagt die Stadt?

Soweit die Argumente der "Entkalkungs-Befürworter. Doch braucht es in Karlsruhe überhaupt eine solche Enthärtung und was würde diese kosten? Hier kommt nun die Anfrage der FDP ins Spiel, in der die Stadt detaillierte Informationen zum Trinkwasser gibt.

Beispielsweise wird das Karlsruher Trinkwasser nicht nur als "hart wahrgenommen, es ist auch per Definition ein hartes Wasser. 2020 hatte das Wasser in der Fächerstadt "eine mittlere Härte von etwa 3,2 Millimol Calciumcarbonat pro Liter, dies entspricht nach den Einstufungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes etwa 18 Grad deutscher Härte", erklärt die Stadt.

Nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes gilt Wasser als "hart", wenn es mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat pro Liter aufweist. Außerdem ergänzt die Verwaltung: "Beim Härtegrad des Karlsruher Trinkwassers sind über die Jahre hinweg nur marginale Veränderungen zu beobachten, er bleibt nahezu konstant im Bereich zwischen 17 Grad und 18 Grad deutscher Härte."

Trotz des hohen Calciumcarbonat-Gehaltes ist eine Enthärtung aus "fachlicher Sicht weder erforderlich noch notwendig", wie die Stadt in ihrer Antwort schreibt.

Zentrale Enthärtung würde bis zu 40 Millionen Euro kosten

Gründe seine unter anderem die hohen Kosten welche sich nach Angaben der Stadt zwischen 20 und 40 Millionen Euro bewegen, dass das Karlsruher Trinkwasser weder durch Nitrat noch andere Schadstoffe belastet sei.

Zusätzlich würde der Wasserpreis um 0,3 bis 0,6 Euro pro Kubikmeter steigen, um die erhöhten Investitions-, Betriebs- und Personalkosten abdecken zu können. Außerdem sei eine Enthärtung erst ab einem Wert von 20 Grad deutscher Härte sinnvoll.

Bei der Stadt trifft Die Linke mit ihrem Antrag also auf taube Ohren. Wie es bei den anderen Fraktionen im Gemeinderat aussieht, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Sollte sich die Mehrheit der Stadträte aber für den Antrag aussprechen, können sich die Karlsruher Bürger vielleicht doch bald auf "weicheres Wasser" freuen.

Der Karlsruher Gemeinderat tagt am Dienstag, 20. April, in der Gartenhalle. Sobald neue Informationen zum Thema vorliegen, wird der Artikel an dieser Stelle entsprechend aktualisiert.