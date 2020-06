Aufgrund eines Kabelschadens im Bereich zwischen der Rheinbrücke und dem Bahnhof Wörth können bis voraussichtlich Mittwochnachmittag keine Stadtbahnen der Linien S5, S51 und S52 über den Rhein fahren. Die Deutsche Bahn (DB) hat einen Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Die SEV-Busse ersetzen die Stadtbahnen zwischen Knielingen Rheinbergstraße, Maxau, Maximiliansau West, Eisenbahnstraße, Wörth Bahnhof und Wörth Innenstadt/Dorschberg. An den Stadtbahnhalten weisen Fußwegepläne auf die Position der Ersatzhaltestellen hin. Das gibt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Pressemeldung bekannt.

Die Stadtbahnen der Linien S5 und S51 mit Fahrtziel Rheinbergstraße fahren wie gewohnt bis zur Rheinbergstraße. Fahrgäste, die in die Südpfalz möchten, sollten diese Bahnen nutzen und an der Rheinbergstraße dann in die Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen.

AVG richtet Pendelverkehr ein

Die Stadtbahnen der Linie S5 mit Fahrtziel Wörth und die Stadtbahnen der Linie S51 mit Fahrtziel Germersheim enden aus Kapazitätsgründen aktuell am Lameyplatz, um anschließend im Rheinhafen zu wenden. Die nachmittäglichen Eilzüge der Linie S52 entfallen ersatzlos.

Auf der linksrheinischen Seite richtet die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit ihren Stadtbahnen einen Pendelverkehr zwischen Germersheim und Wörth ein. "DB Regio wird einen Pendelzug einrichten, der ein Mal je Stunde von Wörth Bahnhof bis Karlsruhe Hauptbahnhof fährt und alle Zwischenhalte bedient", so der KVV weiter. Regionalzüge von und nach Lauterbourg fahren wie gewohnt. RE- und RB-Züge der DB fahren nur bis beziehungsweise ab Wörth Bahnhof.