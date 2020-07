vor 1 Stunde Karlsruhe Kabelbrücke umgestürzt: Kriegsstraße zwischen Karlstor und Ettlinger Straße aktuell gesperrt

Der Fahrer eines sogenannten Teleskopstaplers stieß am Dienstag gegen 14.30 Uhr gegen eine Kabelbrücke, die diagonal über die Kreuzung der Kriegs-/Ritterstraße führt und die Kombilösungs-Baustelle mit Strom versorgt. Die provisorische Brücke stürzte um und blockiert derzeit die in östlicher Richtung führende Spur der Kriegsstraße. Darüber informiert die Polizei in einer aktuellen Pressemeldung.