Großveranstaltungen sah die Europahalle in Karlsruhe schon seit sieben Jahren nicht mehr. Aus Brandschutzgründen durften bisher nur maximal 200 Besucher eingelassen werden. Mit einer gründlichen Brandschutzsanierung solle sich das aber künftig ändern: Ab 2023 sollen wieder bis zu 4.800 Personen Platz finden können. Im Juni haben die Bauarbeiten begonnen. Wie sieht es aktuell auf der Baustelle aus? ka-news.de hat sich vor Ort ein Bild gemacht.

"Aufgrund einiger mangelhafter Brandschutzauflagen, war es seit 2014 nur möglich, bis zu 200 Personen in die Europahalle einzulassen - als Versammlungsstätte war sie untersagt", berichtet Ulrike Siede vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Karlsruhe. Schon 2019 entschied sich der Gemeinderat zu einer Brandschutzsanierung der Halle, die im Juni dieses Jahres begonnen wurde.

"Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, können wir das Volumen der Halle deutlich effizienter nutzen und bis zu 4.800 Personen einlassen", erklärt sie. Davon sei eine Zuschauerkapazität von 4.100 Personen vorgesehen, wobei die restlichen 700 Einlassplätze für Sportler freigehalten werden sollen. Um das zu erreichen, seien drei Maßnahmen nötig:

Die Einrichtung und neuer Rettungswege Eine "Abschnittsbildung", bestimmte Flächen werden ausschließlich für den Verkauf reserviert Maßnahmen zur Rauchableitung.

Als erstes Problem müssten die Rettungswege angegangen werden, denn: Bisher stimmten diese nicht den aktuellen Sicherheitsauflagen überein, so Siede. Einige davon führten beispielsweise nichts unmittelbar ins Freie, was durch die Rauchbildung im Brandfall zu einer erhöhten Gefährdung führen könne.

"Diese Probleme werden mit der Baumaßnahme behoben. Mit dem neugebauten Fluchttunnel auf der Westseite und dem Fluchtweg bei der südöstlichen Anlieferrampe haben wir an allen vier Ecken der Halle direkte Notausgänge. Alle Fluchttüren werden sich automatisch öffnen."

Der Hauptfluchtweg verlaufe dabei noch immer neben der Empore entlang. Diese Empore werde zukünftig ebenso zur sogenannten "Abschnittsbildung" genutzt, der zweiten Maßnahme im Sanierungsprozess. Das bedeutet, dass einige Flächen innerhalb der Halle für einen bestimmten Zweck reserviert werden, in diesem Fall: Catering.

"Die Essens- und Getränkeausgaben sollen zukünftig während der Veranstaltung von den Emporen aus vonstattengehen", so Siede. Der Grund: "Die Essensstände standen früher nicht selten in den Fluchtwegen herum." Ein solcher Umstand solle mir der Zentralisierung der Essensausgabe behoben werden.

"Neben der Empore wird das gastronomische Angebot hauptsächlich im Karl-Wolf-Saal, sprich dem Foyer der Halle, stattfinden. Das wird auch für den Verkauf von Merchandising gelten."

Doch wenn die Empore der Essensausgabe vorbehalten bleibt, was passiert dann mit der dortigen Zuschauertribüne? Klar ist schon jetzt: "Für Zuschauer wird die Empore künftig also nicht mehr zugänglich sein, auch wenn die Reporter- und Sprechertribünen erhalten bleibt", so Siede. Die aus der Empore demontierten Sitze sollen in der mobilen Tribüne weiter unten angesiedelt werden.

Der dritte und wohl wichtigste Punkt zum Brandschutz besteht besteht darin, die Ausbreitung der Flammen und die Rauchentwicklung zu hemmen. Gerade diese Rauchableitung sei ein Faktor, der laut Siede vieler Ausbauten im Rahmen der Sanierung bedürfe. So sei es im Brandfall möglich, die Catering-Bereiche durch Schutzvorhänge abzutrennen.

"Zu diesem Zweck werden die technischen Gerätschaften an der Decke weitläufig erneuert werden. Wir planen in jedem Raum neue Brandmelder sowie ein Rauchabzugssystem zu installieren, das über 360 Deckenfenster ins Freie führt", berichtet Siede.

Zusätzlich wolle man im Zuge der Brandschutzmaßnahmen auch anderen Stellen einen etwas moderneren Anstrich verpassen: "Natürlich planen wir auch, die Halle durch den Einbau der neuen Fenster energieeffizienter zu machen, aber genauso haben wir eine Schadstoffsanierung gestartet um gesundheitsgefährdende Substanzen aus dem Baumaterial zu entfernen", so Ulrike Siede. "Außerdem wird die Parkettbahn erneuert."

60 Prozent dieser Sanierungsleistungen seien mittlerweile beauftragt und bereits in Arbeit. Corona sei dabei bisher kaum ein Hindernis gewesen. "Trotz coronabedingter Lieferschwierigkeiten konnten wir unsere Planung und Koordination bisher weitestgehend problemlos einhalten", sagt Siede.

Auch die Finanzierung laufe noch immer im vorgesehenen Budget der drei Millionen Euro Zuschuss, die der Bund im letzten Jahr bewilligte. Man sei also optimistisch, dass die Sanierung bis 2023 vollendet werden könne - ohne den Kosten-Etat zu sprengen.