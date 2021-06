Ein Klingeln an der Tür, ein freundliches Lächeln, ein neuer Vertrag? Haustürverkäufe sind von Unternehmen ein gern genutztes Werbemittel. Leider machen sich das auch Betrüger gern zunutze, Bürger stehen dem Vertreterbesuch entsprechend skeptisch gegenüber. So auch ka-news.de-Leser Frank Schaar: Er vermutet, in der Karlsruher Südweststadt eine neue Betrugsmasche entdeckt zu haben.

Es ist Montag, der 7. Juni, als Frank Schaar die Tür zu seinem Haus in der Südweststadt öffnet. Vor ihm steht eine junge Frau, er schätzt sie auf Mitte 20, mit einem pinkfarbenen T-Shirt. Sie sei im Auftrag der Deutschen Telekom hier und wolle darüber informieren, dass Glasfaserleitungen in dem Wohngebiet verlegt werden sollen.

Soweit, so normal. Um allerdings das Highspeed-Netz auch nutzen zu können, müsse Schaar ein entsprechendes Modem für 50 Euro erwerben. Andernfalls sei auch ein Vertragsabschluss für fünf Euro möglich. Frank Schaar wird misstrauisch, wimmelt die Dame ab und schildert seine Erfahrung über die Nachbarschafts-Plattform nebenan.de, um Nachbarn für eventuell weitere Vetreterbesuche zu sensibilisieren.

Er schreibt dort: "Ich lehnte den Vertragsabschluss dankend ab, da ich der Meinung bin, dass die Telekom dafür sorge tragen muss, das mein Endgerät funktioniert." Um einen Betrugsversuch ausschließen zu können, wendet sich Schaar daraufhin als ka-Reporter auch an die ka-news.de-Redaktion und möchte wissen: War die Vertreterin tatsächlich echt?

Telekom-Vertreter waren angekündigt - das kann auch Betrüger anlocken

Auf Nachfrage der Redaktion kann das Polizeipräsidium Karlsruhe hier Entwarnung geben: "Die Haustürbesuche der Telekom-Vertreter waren angemeldet, wir haben Kenntnis darüber", erklärt die Polizei.

Dennoch wolle die Polizei nicht ausschließen, dass solche Hausbesuche auch ausgenutzt werden könnten. Denn: Hausbesuche werden stets auf der Telekom-Website angekündigt, sodass potentielle Betrüger genau über den Zeitraum und den Stadtteil Bescheid wissen. Eine Voranmeldung beim Kunden selbst finde durch die Unternehmen zumeist nicht statt.

Dass es durch Corona - wodurch die Menschen sich seit über einem Jahr vorwiegend zu Hause aufhalten - allgemein zu einer Zunahme von betrügerischen Haustürverkäufen gekommen sei, können die Beamten so aber nicht bestätigen. Aber warum macht die Telekom - in Zeiten von Digitalisierung - überhaupt noch solche Hausbesuche?

Hausbesuche sind von Kunden gewünscht

Die Telekom begründet diese Besuche damit, dass das Unternehmen auf einen "Vertriebsmix aus Service-Centern, eigenen Shops, Franchise- und Partnershops, Online/eCommerce-Plattformen und Direktvertriebs-Aktivitäten" setze, der von vielen Kunden auch gewünscht sei.

"Die Telekom nimmt über andere Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Direktvermarktung in Anspruch. Dabei werden Privatkunden durch diese Vertriebsmitarbeiter an der Haustür und ohne Voranmeldung angesprochen und beraten. Dazu gehören auch Kundenangebote, die nur in diesem Vertriebskanal angeboten werden können. Der Mitarbeiter erhält auf Nachfrage eine Produktinformation und führt auf Kundenwunsch vor Ort eine individuelle Beratung durch", heißt es in einer Stellungnahme gegenüber ka-news.de.

Die fünf Euro, welche ka-Reporter Frank Schaar bei Vertragsabschluss hätte zahlen sollen, wären dann für einen gemieteten Glasfaser-kompatiblen Router nötig gewesen, sofern der Kunde keinen eigenen erwerben möchte. Zu späterer Stunde wird der Kunde zu einer Vertragsbestätigung nochmal kontaktiert.

"Wenn es in der Wohnung zu einem Vertragsabschluss kommt, wird der Kunde innerhalb von 24 Stunden von uns angerufen, um die wichtigen Produktinformationen noch einmal zu bestätigen. In diesem Anruf kann der Kunde von seinem Recht auf Widerruf Gebrauch machen. So ist gewährleistet, dass der Kunde eine womöglich vorschnell geleistete Unterschrift nachträglich und ohne Risiko zurückziehen kann", so die Telekom weiter.

So erkennen Sie seriöse Haustürverkäufer

Um künftig seriöse und unseriöse Haustürverkäufe unterscheiden zu können, gibt die Polizei diverse Tipps, was Bürger bei solchen Besuchen beachten sollten: