vor 2 Stunden Weingarten Jugendliche entführen frisch geborene Babyziege in Weingarten

Eine 22-jährige Frau traf - laut Polizei - am Sonntag gegen 1.42 Uhr in der Schillerstraße drei Jugendliche an, welche eine Babyziege herumtrugen. Die Frau sprach die Jugendlichen im Alter von 15-17 Jahren auf die Ziege an, woraufhin diese die Ziege zurückließen und in unbekannte Richtung flüchteten.