vor 1 Stunde Karlsruhe Jahrmarkt-Feeling in der Innenstadt: Die Buden sind zurück!

Es kommt wieder Leben in die Karlsruher Innenstadt: Seit Donnerstag duftet es in der Mini-Budenstadt am Markt- und Friedrichsplatz nach Würstchen, Crêpes und gebrannten Mandeln - und auch das ein oder andere kleine Fahrgeschäft dreht sich auf dem neuen Karlsruher Pflaster.