Anlässlich des Internationalen Aktionstags der Frauengesundheit am 28. Mai, hat die AIDS-Hilfe Karlsruhe am Abend des 27. Mai die Türen ihrer Beratungsstelle in der Sophienstraße 102 für alle Frauen geöffnet: Von 18 bis 20 Uhr kann jede Frau einen kostenlosen HIV-Schnelltest machen. Gegen eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro werden auch Tests auf Chlamydien und Gonokokken angeboten. Im Jahr 2019 haben sich laut Robert-Koch-Institut in ganz Baden-Württemberg 55 Frauen mit HIV infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen pro Jahr bleibt beständig. Das gab die Aids-Hilfe Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.