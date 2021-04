vor 6 Stunden Lars Notararigo Karlsruhe Im Juli fällt die Entscheidung: Wer zieht in die alte Karlsruher Hauptfeuerwache?

Nur noch fünf Jahre hätten der alten Feuerwache in Karlsruhe zum vollen Jahrhundert gefehlt. Seit 1926 dient der imposante Bau in der Ritterstraße der Berufsfeuerwehr als Hauptsitz. Nun verabschiedete sich die Feuerwehr von ihrer alten Zentrale, bevor sie ihr ihren Dienst ab Anfang Mai endgültig in ihrer neuen Wache in der Oststadt fortführt. Dabei verbleibt die Frage: Wer zieht ins alte Wachgebäude ein?