Im April ist das "i-MOBIL" des Landeskriminalamtes im Stadt- und Landkreis unterwegs. Interessierte können sich über richtige Verhaltensweisen und Sicherungsmaßnahmen gegen Einbrüche informieren.

Ein Einbruch ist für viele Menschen ein traumatisches Erlebnis. Neben dem materiellen Schaden wird die Privatsphäre verletzt und das Sicherheitsgefühl nimmt ab. Doch nicht nur Privatpersonen, auch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte bleiben vom Einbruchdiebstahl nicht verschont. In Zusammenhang mit diesem Delikt entstehen, verbunden mit Vandalismus, sehr hohe Schäden, so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Um die Bevölkerung über richtige Verhaltensweisen und notwendige Sicherungsmaßnahmen zu informieren, ist nächste und übernächste Woche ein neues Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg im Stadt- und Landkreis unterwegs.

In Karlsruhe-Rüppur hält das sogenannte "i-MOBIL" am Montag, 9. April von 10 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz der Christkönigskirche in der Herrenalber Straße/Tulpenstraße.

Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen gerne Rede und Antwort.