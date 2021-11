vor 49 Minuten Karlsruhe-Obereut Hundeattacke auf Chihuahua vor Supermarkt in Oberreut: Polizei sucht nach Zeugen

Ein kniehoher weißer Hund soll am Dienstag gegen 20.45 Uhr bei einem in der Obereuter Otto-Wels-Straße gelegenen Supermarkt einen Chihuahua attackiert und sich in diesen verbissen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.