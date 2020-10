vor 39 Minuten Karlsruhe Hunde und Katzen aus rumänischem Transporter gerettet

Am 25. Oktober wurde ein rumänischer Kleintransporter in der Nähe der Autobahnausfahrt Ettlingen kontrolliert. Dabei wurden 27 Hunde und 2 Katzen in Käfigen gefunden. Um die tiergerechte Unterbringung und veterinärmedizinischen Unterlagen für internationale Tiertransporte zu prüfen, wurde daraufhin das Veterinäramt der Stadt Karlsruhe eingeschaltet und die Tiere im Tierheim Karlsruhe untergebracht.