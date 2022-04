Karlsruhe Hoepfner Burgfest in Karlsruhe feiert erst 2023 sein Comeback: 2022 gibt es Brauereitouren

Das Hoepfner Burgfest feiert 2022 sein Comeback. Allerdings wird das Fest in diesem Jahr anders stattfinden als gewohnt. Das reguläre Hoepfner Burgfest soll 2023 wieder stattfinden.

"An Pfingsten öffnet die Brauerei erstmals wieder die Pforten zur Hoepfner Burg. Unter dem Motto 'Mal schauen, wie wir brauen' lädt Hoepfner zur Erlebnistour durch die Brauerei und zum Biergartenfest mit Livemusik ein. Über das Pfingstwochenende öffnet das Traditionsunternehmen seine Braustätte und bietet Erlebnistouren über das gesamte Brauereigelände an", erklärt die Brauerei in einer Pressemitteilung.

Führungen durch die Brauerei

Geführt oder auf eigene Faust können die Besucher dort den Geheimnissen der Burg auf den Grund gehen, die Hoepfner Brauer bei der Arbeit erleben und das traditionelle Brauverfahren mit offener Gärung kennen lernen. Im Biergarten kehrt mit Livemusik, Hoepfner-Bierspezialitäten und gastronomischen Schmankerl im kleinen Rahmen wieder authentische Burgfest-Kultur zurück.

"Wir freuen uns darauf, endlich wieder Gäste in der Burg zu begrüßen. Das hat uns in den vergangenen zwei Jahren sehr gefehlt", so Geschäftsführer Willy Schmidt. "Zwar kann das Hoepfner Burgfest erst nächstes Jahr stattfinden. Mit der Erlebnistour durch die Burg haben wir jetzt jedoch ein tolles Alternativkonzept gefunden, dass spannende Einblicke in unsere Braukunst bietet und die Chance, unser engagiertes Hoepfner Team in Aktion zu erleben und die entlegensten Winkel unserer Burg kennen zu lernen."

Die Planungen zur Veranstaltung dauern derzeit noch an. Das Programm und die Details wird Hoepfner Ende Mai bekannt geben.