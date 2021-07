Im schleichenden Zentimetertakt erhöhen die Regenfälle seit Dienstagmorgen den Wasserspiegel des Rheins. Nun prognostiziert die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Lubw), dass der Fluss schon sehr bald über die Ufer treten soll. Wann die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt wird und wann die ersten Überflutungen drohen - ka-news.de hält euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Es ist wieder Hochwasserzeit in Karlsruhe: Seit den frühen Morgenstunden des Dienstags ist der Wasserpegel des Rheins in der Messstelle in Maxau (Knielingen) um 13 Zentimeter gestiegen und befindet sich derzeit bei 7,36 Meter (Stand 18 Uhr). Das geht aus den Werten der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Lubw hervor.

Entsprechend der Karlsruher Wettervorhersage, die bis Ende der Woche noch weitere starke Regengüsse für wahrscheinlich hält, sei daher ab Mittwochmorgen mit Hochwasser zu rechnen. Dabei könnte der Wasserpegel nach aktuellem Stand im Verlauf des Tages auf über 8,50 Meter steigen. Schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch allerdings soll die Marke von 7,50 Metern überschritten werden - ab dann geht für Schiffe auf dem Rhein erst einmal nichts mehr.