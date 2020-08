vor 7 Stunden Karlsruhe Hitzewarnung für Karlsruhe und die Region

Am zweiten Tag in Folge warnt der Deutsche Wetterdienst an diesem Samstag vor einer starken Wärmebelastung in Karlsruhe und der Region. Es wird dringend empfohlen, sich an die gängigen Verhaltensregeln bei starker Hitze zu halten.