vor 2 Stunden Karlsruhe Hitzefalle Auto: Hund auf Parkplatz am Epplesee zurückgelassen - Anzeige für Besitzer

Am Epplesee in Rheinstetten wurde am vergangenen Sonntag ein im Auto eingesperrter Hund entdeckt. Die verständigte Polizei befreite das Tier, der Besitzer muss nun mit einer Anzeige rechnen.