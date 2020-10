vor 18 Stunden Stuttgart Hersteller ruft Käse wegen möglicher Metallteile zurück

Ein Hersteller von Zopfkäse hat mehrere Sorten wegen des Verdachts von Metallteilen in dem Produkt vorsorglich zurückgerufen. Betroffen sind die Sorten "GAZi Yumak Örgü Peyniri - Fein geschnittener Zopfkäse 200g vakuumiert" beziehungsweise in der ca. 200-Gramm-Packung und "GAZi Örgü Peyniri - Zopfkäse - ca. 250g vakuumiert", wie der Hersteller Garmo AG mit Sitz in Stuttgart am Freitag mitteilte.