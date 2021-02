vor 10 Stunden Weingarten Hausbrand in Weingarten: Ein Anwohner leicht verletzt

Am Sonntag, gegen 20.45 Uhr, sind im Weingartener Ahornweg zwei Einfamilienhäuser und eine Garage in Brand geraten. Das teilte das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung mit. Ein Bewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt und musste vorm Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden ist noch nicht bezifferbar. Die Ermittlungen obliegen nun dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt. Hinweise für Brandstiftung liegen bisher nicht vor.