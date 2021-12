vor 1 Stunde Karlsruhe Hausbrand in Rintheim: Karlsruher Feuerwehr rückt mit zwei Einsatztrupps an

Am gestrigen Mittwoch rückte die Karlsruher Berufsfeuerwehr zu einem mehrstündigen Löscheinsatz in den Stadtteil Rintheim an. Ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus hatte Feuer gefangen, musste beim Eintreffen der Feuerwehr aber nicht mehr evakuiert werden. Zwei Einsatztrupps gelang schließlich die Löschung.