vor 1 Stunde Stuttgart Hauk: Versorgung mit regionalen Lebensmitteln sichergestellt

Der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat die Bedeutung regional erzeugter Lebensmittel in Zeiten von Corona hervorgehoben. Da rücke die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt, sagte Hauk in Stuttgart. "Dabei kommt überdeutlich zum Ausdruck, dass gut gefüllte Lebensmittelregale keine Selbstverständlichkeit sind. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe und die Ernährungswirtschaft im Land versorgen uns mit einwandfreien Lebensmitteln regionaler Herkunft."