vor 5 Stunden Karlsruhe Handgreiflichkeit auf dem Werderplatz: Drei Polizisten leicht verletzt

Am Montagabend kam es auf dem Werderplatz in Karlsruhe zu zwei Vorfällen bei denen einerseits Widerstand gegen einschreitende Polizisten geleistet wurde und andererseits ein 28-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche am Bauch verletzt wurde.