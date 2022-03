An der Haltestelle Hirtenweg auf der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße stießen am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr eine Tram und ein Linienbus zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit ermittelt. Drei Personen wurden dabei verletzt: Die beiden Fahrer der Fahrzeuge und ein Fahrgast.

19:24 Drei Personen leicht verletzt

Am Sonntag gegen 13.25 Uhr befuhr ein Linienbus die Heid-und-Neu-Straße in stadteinwärtiger Richtung, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Fahrerin des Linienbusses wollte die parallel verlaufenden Gleise der Straßenbahn nach rechts überqueren um die Haltestelle Hirtenweg/Technologiepark anzufahren. Hierbei übersah sie vermutlich die entgegenkommende Straßenbahn.

Die Straßenbahn prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des Linienbusses. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin des Busses und der Fahrer der Straßenbahn leicht verletzt. Im Bus wurde ein Fahrgast durch umherfliegende Glassplitter ebenfalls leicht verletzt. Die drei verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro, der Straßenbahnverkehr war in diesem Bereich für etwa 90 Minuten gesperrt. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wieviele Fahrgäste sich zum Unfallzeitpunkt in der Straßenbahn und im Buss befanden, kann derzeit nicht gesagt werden, da sich die Fahrgäste bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt hatten.

16:12 Tram rammt Linienbus

Der Bus der Linie 30 war auf dem Weg Richtung Waldstadt, als eine Tram an der Haltestelle Hirtenweg am Technologiepark mit ihm kollidierte. Dabei ging die linke Fensterfront fast vollständig zu Bruch.