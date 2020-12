vor 1 Stunde Karlsruhe Gute Tat am Weihnachtstag: Karlsruher Polizei hilft obdachlosem Mann mit kaputtem Fahrrad

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe, "strandete" ein wohnsitzloser 58-jähriger Mann an den Weihnachtsfeiertagen mit seinem Lastenrad in Karlsruhe-Neureut. Der Grund: Eines der Räder war unter der Last seiner persönlichen Gegenstände gebrochen. Aufmerksame Anwohner hatten daraufhin die Polizei verständigt, die dem 58-Jährigen privates Werkzeug zur Reparatur seines Fahrrads zur Verfügung stellte. Eine Unterbringung in einer Einrichtung lehnte er hingegen ab. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf dem Weg zum Bodensee.