Der als vermisst gemeldete 84-Jährige aus Pfinztal-Berghausen konnte am Montag wohlbehalten aufgefunden werden. Dies teilte die Polizei Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in den Medien wurde eine Spaziergängerin, welche mit ihrem Hund unterwegs war, auf den als vermisst gemeldeten Mann aufmerksam.

Die Frau kontaktierte umgehend die Polizei, so dass der Mann sicher nach Hause gebracht werden konnte. Der Mann wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift aufgefunden. Unklar ist derzeit, wo sich der Mann in der Zwischenzeit aufgehalten hat.