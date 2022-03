Gruppe null am dringendsten gebraucht: Städtisches Klinikum ruft zum Blutspenden auf

Die Pandemie hat fast sämtliche Ressourcen durchdrungen - auch Blutkonserven im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Da besonders die Blutgruppe null derzeit nur in mangelhaften Beständen verfügbar sei, bitte das Klinikum die Bevölkerung um neue Spenden.

Viele regelmäßige Blutspender konnten aufgrund einer Corona-Erkrankung über längere Zeit keine Spende mehr einreichen. Das habe zu verschiedenen Engpässen im Vorrat an Spenderblut am Karlsruher Klinikum geführt, wie es in einer Pressemitteilung berichtet. Vor allem die Blutgruppe null sei derzeit zu knapp bemessen. Aus diesem Grund rufe das Klinikum die Bevölkerung auf, Blut spenden zu gehen. Bedingung sei, dass ein Blutspender mehr als vier Wochen gesund war.

Der Eingang zur Blutspendezentrale liege in der Knielinger Allee direkt neben dem Parkhaus des Klinikums - Blutspender parken kostenlos. Termine könnten online oder telefonisch unter 0721-974 1720 gebucht werden.