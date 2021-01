vor 4 Stunden Karlsruhe Großeinsatz in der Südstadt: Polizei nimmt "psychisch beeinträchtigten" Mann fest

Am Donnerstagmorgen haben zahlreiche Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südstadt umstellt. Nun gibt die Polizei den Grund für den Großeinsatz in der Augartenstraße bekannt: Ein 61 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau mit einem Messer bedroht haben.