vor 2 Stunden Karlsruhe Großeinsatz an Maryland Schule in Karlsruhe: Passantin sieht Jugendlichen mit Waffe

Am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, meldete eine Passantin gegenüber der Polizei einen Jugendlichen, der mit einer Waffe in der Hand gegenüber der Maryland Schule stehen würde. Der daraufhin benachrichtigte Schulleiter veranlasste das Einschließen der Schüler, während die Polizei mit mehreren Streifen zur Schule fuhr und diese großräumig absperrte. Eine Suche nach dem Jugendlichen verlief erfolglos, die Maßnahmen wurden gegen 16.30 Uhr zurückgefahren. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.